معلنة عن اسم المعركة.. فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام وتؤكد أن الحساب مفتوح مع العدو

غزة / سما/

اصدرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، بيان عسكري حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيان مشترك اصدرته سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي وكتائب المجاهدين، أكدت الفصائل، تمكنها، مساء اليوم الأربعاء 16 ربيع أول 1441هـ الموافق 13/11/2019م، من قصف مدينة عسقلان ومغتصبة سديروت بعشرات الرشقات الصاروخية.

وشددت الفصائل على أن هذه الرشقات الصاروخية المباركة، جاءت لتؤكد على لحمة وصلابة فصائل المقاومة في ميدان المواجهة مع هذا العدو المجرم الذي حاول الاستفراد بسرايا القدس.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

بيان عسكري مشترك صادر عن:

سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي وكتائب المجاهدين

في اليوم الثاني لمعركة "صيحة الفجر" البطولية... المقاومة الفلسطينية تقصف مدن عسقلان وسديروت بعشرات الرشقات الصاروخية.

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت فصائل المقاومة، مساء اليوم الأربعاء 16 ربيع أول 1441هـ الموافق 13/11/2019م، من قصف مدينة عسقلان ومغتصبة سديروت بعشرات الرشقات الصاروخية.

ونؤكد أن هذه الرشقات الصاروخية المباركة لتؤكد على لحمة وصلابة فصائل المقاومة في ميدان المواجهة مع هذا العدو المجرم الذي حاول الاستفراد بسرايا القدس.

وإننا إذ نعلن مسئوليتنا عن هذه المهمة الجهادية البطولية، التي تأتي ضمن معركة "صيحة الفجر" التي أطلقتها المقاومة للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في قطاع غزة، ورداً على عملية اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق، لنؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

....معركتنا مستمرة والحساب مفتوح مع العدو ....

سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي وكتائب المجاهدين