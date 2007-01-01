أريحا: اجتماع يبحث مواءمة قوانين منع الجرائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

أريحا /سما/

عقدت لجنة مواءمة التشريعات اجتماعا مع المستشارين القانونيين للمحافظات اليوم الأربعاء، في مقر محافظة أريحا والأغوار، للبحث حول مدى انسجام قانون منع الجرائم لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية، وقانون منع الجرائم لسنة 1933 الساري في قطاع غزة، مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وناقش المجتمعون الدراسة المقدمة من لجنة المواءمة حول القوانين المذكورة، والظروف والحاجة التي تستدعي تطبيق القانون، وأهمية إيجاد إطار قانوني معاصر ناظم لعمل المحافظين يلبي الحاجة المجتمعية ويتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.