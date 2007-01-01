ق13: إطلاق 350 صاروخ منذ أمس غالبيتها سقطت بغلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد الصواريخ التي جرى إطلاقها من قطاع غزة منذ صباح أمس الثلاثاء إلى نحو 350 صاروخ.

ووفقاً لما ذكرته القناة "13" العبرية، فقد جرى رصد إطلاق نحو 150 صاروخ منذ ساعات الصباح تركزت غالبيتها على مناطق بغلاف غزة وخاصة تجمع "أشكول" جنوب القطاع الذي تعرض لسقوط 70 صاروخ.

كما جرى إحصاء إصابة 10 منازل في الغلاف بالصواريخ، من بينها منزل تعرض لإصابة مباشرة عصر اليوم داخل منتج في عسقلان ما تسبب بإصابة إسرائيلية بجراح متوسطة وجرى نقلها لمستشفى "برزيلاي" في المدينة.

كما تضررت ثلاث مصانع في "سديروت" جراء سقوط الصواريخ واندلعت النيران فيها، وتضرر أيضاً خط مياه رئيسي في "أشكول" بعد إصابته بشكل مباشر بصاروخ.

وعلى صعيد استعدادات جيش الاحتلال حول القطاع، فقد واصل إغلاق عدة طرق رئيسية وفرعية ونصب الحواجز تحسباً لهجمات سواءً عبر أنفاق عابرة للحدود أو صواريخ مضادة للدروع، وذلك كجزء من استخلاص العبر من عملية استهداف مركبة قبل أشهر بالغلاف بصاروخ موجه ومقتل سائقها.