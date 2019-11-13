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بالفيديو.. إصابات في قصف المقاومة المتواصل للمستوطنات

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. إصابات في قصف المقاومة المتواصل للمستوطنات


القدس المحتلة / سما /

 أصيب عدد من المستوطنين، اليوم الأربعاء، جراء قصف المقاومة الفلسطينية المتواصل لبلدات ومستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي المجاورة لحدود قطاع غزة.

وفي أحدث الرشقات الصاروخية، أصيب 3 مستوطنين في مدينة عسقلان بجروح طفيفة، من بينهم إصابة لمستوطنة جراء تناثر زجاج منزلها في المدينة.

وأصاب صاروخًا مبنى بشكل مباشر في المدينة، فيما أصيب آخر ساحة منزل في نتيفوت.

وأصيب ظهرًا مستوطنين في مجمع أشكول وتضرر مطعم وخط مياه رئيسي بفعل صواريخ المقاومة.

وبلغ عدد الصواريخ أكثر من 360 صارخًا تم إطلاقهم منذ صباح أمس وأدت لإصابة أكثر من 40 مستوطنا ما بين جروح طفيفة وحالات هلع، وتضرر بعض المنازل والممتلكات العامة.

תיעוד מתוך הבית באשקלון שנפגע מרקטה @OrHeller

(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/r2mqNIOFBL

— חדשות 13 (@newsisrael13) November 13, 2019

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