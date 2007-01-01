جهود تبذل لتهدئة الوضع.. ميلادينوف: التصعيد المستمر خطير جدًا ولا مبرر لأي هجمات ضد المدنيين

القدس المحتلة / سما /

وصف نيكولاي ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، التصعيد المستمر على جبهة قطاع غزة بأنه خطير جدًا.

وقال ميلادينوف في بيان له، إن ما يجري محاولة أخرى لتقويض الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في غزة ومنع نشوب صراع مدمر آخر. لافتًا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة لتهدئة الوضع بشكل عاجل.

وأبدى قلقه من التصعيد الحالي، داعيًا إلى وقف ما قال عنه "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون ضد المراكز السكانية".

وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين".