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بيان من "الداخلية" حول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من "الداخلية" حول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة


غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية في غزة إنها تتابع تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة، منذ فجر أمس الثلاثاء، مبينةً أ ن أجهزة الوزارة وإداراتها كافة في حالة استنفار، وقد اتخذت التدابير اللازمة وفق خطة الطوارئ، بما يمكنها من مواصلة عملها في ظل العدوان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن أطقم الدفاع المدني والخدمات الطبية نفذت أكثر من (80) مهمة منذ بدء العدوان، شملت إنقاذ مصابين، وإخلاء شهداء، وإطفاء حرائق، فيما تعاملت العمليات المركزية مع (145) استغاثة وإشارة استقبلتها عبر الرقم الوطني المجاني (109).

كما نفذ أفراد جهاز الشرطة أكثر من (165) مهمة، من بينها (20) مهمة تعامل مع أجسام مشبوهة ومُخلفات الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى تأمين المقرات والمؤسسات الدولية والأجنبية والحكومية والخاصة.

فيما يقوم جهاز الأمن الداخلي والمباحث العامة بمهامهم الأمنية في متابعة أية أعمال أو تحركات مشبوهة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم المجتمعي، أو المس بعناصر المقاومة ومقدراتها، في حين تعمل قوات الأمن الوطني لتعزيز أمن الحدود واستقرارها.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل القيام بواجبها في خدمة شعبنا مهما بلغت التحديات، وإن شعبنا بصمود أبنائه، وبسالة مقاومته سيفُشل هذا العدوان، كما أفشله في كل مرة.

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