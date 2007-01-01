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حماس: المقاومة لن تتخلى عن ردع الاحتلال "المجرم"

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة لن تتخلى عن ردع الاحتلال "المجرم"


غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمثابة عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني والمقاومة وسكان قطاع غزة، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع غزة وأهلها المحاصرين.

وقدمت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء،" التحية للصمود الأسطوري للمقاومة الباسلة التي تدك بصواريخها معاقل العدو، وأهلنا في غزة الذين لا يزالون يسطرون أروع ملاحم العزة والصمود والثبات والالتفاف حول المقاومة، ويدافعون عن شعبهم، ويثأرون لدماء شهدائهم، رغم كل ما يتعرضون له من قصف وقتل وتدمير وحصار لم يتعرض له شعب تحت سمع العالم أجمع وبصره".

وأكدت أن المقاومة التي وصفتها بالباسلة والموحدة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة لتلقين العدو درسا تلو الآخر، وستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحه، وردع الاحتلال المجرم، والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات.

وأضافت:" على العدو الصهيوني أن يدفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب، ولن نسمح للعدو بفرض معادلاته وسياساته على شعبنا".

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