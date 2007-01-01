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عائلة مقدسية تجبر على هدم 4 بركسات بيدها في جبل المكبر

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت عائلة جعابيص المقدسية، اليوم الأربعاء، 4 بركسات في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، تجنبا لدفع عشرات آلاف الشواقل مقابل هدمها من قبل جرافات بلدية الاحتلال في القدس.

وقالت مصادر محلية، إن عائلة المقدسي عزيز جعابيص اضطرت لهدم 4 بركسات تتجاوز مساحتها مجتمعة 700 متر مربع، وتستخدم لتربية المواشي، تفاديا لدفع عشرات آلاف الشواقل لبلدية الاحتلال في حال هدمتها طواقمها.

وكانت بلدية الاحتلال أمهلت العائلة 24 ساعة لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم بتنفيذه وبالتالي إجبار العائلة على دفع عشرات آلاف الشواقل.

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