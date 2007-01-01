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العالول يطلع سفير ألمانيا على آخر المستجدات السياسية والميدانية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يطلع سفير ألمانيا على آخر المستجدات السياسية والميدانية


رام الله / سما /

 أطلع نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول، السفير الألماني لدى دولة فلسطين كريستان كلاغيس، على آخر المستجدات السياسية والميدانية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة لإجراء الانتخابات.

وأكد العالول، خلال لقائه كلاغيس بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، ضرورة لجم العدوان الإسرائيلي وكف أدوات جيش الاحتلال عن سفك مزيد من الدماء، وآخرها ما يتعرض له قطاع غزة من قصف، وقتل، وتشريد للعائلات الآمنة.

بدوره، أكد كلاغيس موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ألمانيا وفلسطين وتطويرها في كافة المجالات.

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