أ . ب: ملادينوف يصل القاهرة للقاء السيسي على خلفية التصعيد العسكري حول غزة

القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وصل القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهوده لخفض التصعيد حول قطاع غزة.

ونقلت الوكالة يوم الأربعاء، عن مسؤولين مصريين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام تأكيدهم، أن ملادينوف وصل الأربعاء إلى القاهرة قادما من تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي السيسي الذي يزور حاليا أبو ظبي.

ووصل الوسيط الأممي إلى مصر في ظل التصعيد العسكري على خلفية اغتيال إسرائيل القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا.