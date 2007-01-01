  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أ . ب: ملادينوف يصل القاهرة للقاء السيسي على خلفية التصعيد العسكري حول غزة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أ . ب: ملادينوف يصل القاهرة للقاء السيسي على خلفية التصعيد العسكري حول غزة


القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وصل القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهوده لخفض التصعيد حول قطاع غزة.

ونقلت الوكالة يوم الأربعاء، عن مسؤولين مصريين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام تأكيدهم، أن ملادينوف وصل الأربعاء إلى القاهرة قادما من تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي السيسي الذي يزور حاليا أبو ظبي.

ووصل الوسيط الأممي إلى مصر في ظل التصعيد العسكري على خلفية اغتيال إسرائيل القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!

قناة عبرية : حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية

ابو حمزة: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل نتنياهو والقرار الان بيد سرايا القدس

أبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية بغزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

المقاومة تطلق صاروخ "كورنيت" تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

انتقادات اسرائيلية لاغتيال ابو العطا.. "إسرائيل لم تتخل أبدا عن سياسة الاغتيالات"

جهود تبذل لتهدئة الوضع.. ميلادينوف: التصعيد المستمر خطير جدًا ولا مبرر لأي هجمات ضد المدنيين

شهيدان في قصف إسرائيلي بخانيونس ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 23 شهيدا

زياد النخالة

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة