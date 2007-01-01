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وقفة دعم لـ"الاونروا" في مستشفى الوكالة بقلقيلية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم لـ"الاونروا" في مستشفى الوكالة بقلقيلية


قلقيلية / سما /

 نظم اتحاد العاملين في محافظة قلقيلية وقفة داخل مشفى الوكالة التابعة للأونروا من اجل استمرار تفويض الأنروا في عملها في خدمة اللاجئين من قبل الأمم المتحدة .

وقال المعلم علاء حوتري الذي شارك في الوقفة :" هذه الوقفة التضامنية دعم لتفويض الأنروا واستمرار عملها وشارك في الوقفة العاملين في الخدمات والمؤسسات الصحية والتعليمية من قبل اتحاد العاملين .

يشار ان مستشفى الوكالة هو المستشفى الوحيد التابع للأونروا في منطقة الشرق الأوسط ويخدم اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، واقيم بعد النكبة بثلاث سنوات عام 1951 وقدمت البلدية الأرض والكهرباء والمياه وكل الاحتياجات الفنية لغاية اليوم .

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