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غرفة العمليات المشتركة: المقاومة ستواصل ردها وتلقن الاحتلال درسًا

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة العمليات المشتركة: المقاومة ستواصل ردها وتلقن الاحتلال درسًا


غزة / سما /

أكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن المقاومة ستكمل مشوارها في الرد على العدوان والثأر للشهداء، وستلقن الاحتلال درسًا لن ينساه.

ووجهت الغرفة في بيان لها، رسالة للجمهور الإسرائيلي - جاء فيها وفق نص البيان - "على جمهور الكيان الذي يعيش الآن في الملاجئ أن يرى نتائج حماقات قيادته السياسية والعسكرية التي تتحمل المسؤولية عن شل الحياة في الكيان وفتح الملاجئ والحياة تحت النار".

وأضاف البيان "إن الغرفة المشتركة تدير المواجهة العسكرية بالتوافق والتنسيق على أعلى المستويات، وإن للمقاومة تكتيكاتها وخططها المنضبطة بإطار التوافق والتكامل بين الأجنحة العسكرية؛ سواء في حجم الرد أو جهة تنفيذه أو مستوياته ومداه".

وشددت على أنها لن تسمح للاحتلال بالتغول على دماء الشعب الفلسطيني، أو إلزام المقاومة بقواعد اشتباك لا ترضاها. مؤكدةً أنها لن تقبل بمحاولات الاحتلال العودة لسياسة الاغتيالات تحت أي ظرف.

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