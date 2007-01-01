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إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة


القدس المحتلة / سما /

وجهت إسرائيل تحذيرا مبطنا اليوم الأربعاء لحركة الجهاد الإسلامي، باستهداف أمينها العام زياد النخالة وقادتها الآخرين، ما لم توقف إطلاق الصواريخ.

ونقل موقع "روتر نت" العبري عن مصادر رسمية قولها إنه تم توجيه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي"، مفادها أنه إذا استمر إطلاق الصواريخ، سوف نغتال الأمين العام زياد النخالة وقادة آخرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة الجهاد الإسلامي أمامها خيار واحد، وهو وقف الهجمات الصاروخية، وإلا فإن إسرائيل ستواصل ضربها "بلا رحمة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نتنياهو قوله في مستهل اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية الأربعاء: "أمام الجهاد الإسلامي خيار واحد، وهو وقف هذه الهجمات، وإلا فإننا سنوجه لها المزيد من الضربات".

وكشف الجيش الإسرائيلي عن إرسال تعزيزات عسكرية وحشود إلى محيط قطاع غزة، ونشر منظومات أخرى من القبة الحديدية تحسبا لاستمرار إطلاق الصواريخ على منطقة تل أبيب.

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