  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: أحمد زهران، ومصعب الهندي وإبراهيم سمحان.

وقال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إن الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (53) يومًا، والأسير مصعب الهندي (29 عامًا) من بلدة تل في محافظة نابلس والمضرب منذ (51) يومًا، وذلك رفضاً لاعتقالهما الإداري حيث يقبعان في معتقل "نيتسان – الرملة".

ولفت نادي الأسير إلى أن المحكمة العسكرية للاحتلال ثبتت مؤخراً أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير زهران لمدة أربعة شهور، كذلك رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية، استئناف الأسير الهندي وأبقت على اعتقاله الإداري لمدة ستة شهور؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً الدور الذي تمارسه محاكم الاحتلال كأداة أساسية للانتقام من الأسرى المضربين.

ويواصل الأسير عبد الله سمحان (29 عامًا)، من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تسعة أيام، احتجاجاً على استمرار اعتقال شقيقته روان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً. علمًا أن الأسير سمحان محكوم بالسّجن (19) عامًا، وهو معتقل منذ عام 2012

#نادي الأسير #أسرى #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!

قناة عبرية : حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية

ابو حمزة: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل نتنياهو والقرار الان بيد سرايا القدس

أبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية بغزة

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمع للجنود الصهاينة بقذائف الهاون شرق رفح

الإعلام الحكومي يصدر توضيحاً حول دوام المؤسسات الحكومية غداً

الأخبار الرئيسية

زياد النخالة

إسرائيل توجه رسالة عاجلة لـ"الجهاد الإسلامي" : إذا لم تتوقف الصواريخ سنغتال زياد النخالة

شهيدان في قصف إسرائيلي بخانيونس ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 23 شهيدا

مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

بهاء أبوالعطا

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

المقاومة تطلق صاروخ "كورنيت" تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة