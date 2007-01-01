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الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء وكرفانا سكنيا شمال أريحا

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء وكرفانا سكنيا شمال أريحا


اريحا / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء، وكرفانا سكنيا، في منطقة الديوك التحتا شمال مدينة أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن ملكية المنزل تعود للمواطن رجا محاليس، بينما تعود ملكية الكرفان السكني للمواطن حامد السلوادي.

واستنكر محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في المحافظة، مشيرا الى أن هذه الإجراءات تهدف إلى النيل من صمود أبناء شعبنا، وكسر إرادته.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له.

#الاحتلال #هدم

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