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الخارجية الأمريكية تدين إطلاق الصواريخ وتتهم إيران بتمويل الجهاد الإسلامي

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تدين إطلاق الصواريخ وتتهم إيران بتمويل الجهاد الإسلامي


القدس المحتلة / سما /

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتوغاس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وفق ما ذكر موقع i24news"" العبري.

كما هاجمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إيران قائلة: "نحن ندين النظام الإيراني الذي هو في نهاية الأمر الممول والداعم للجهاد الإسلامي".

وشددت أورتيغوس على أن أحداث يوم أمس الثلاثاء كانت إلى حد ما نتاج الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، حيث لم تستخدم طهران الأموال التي استعادتها بعد رفع العقوبات عنها ببناء المدارس والمستشفيات للشعب الإيراني.

وأضافت المتحدثة انه "بدلا من ذلك، الأموال ذهبت إلى حلفائها الإقليميين، لإطلاق عنان الإرهاب في الشرق الأوسط"، على حد وصفها.

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