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حقيقة مقتل المطربة العالمية "سيلين ديون" في حادث طائرة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة مقتل المطربة العالمية "سيلين ديون" في حادث طائرة


وكالات / سما /

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول خبر من قناة  cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة، وهو الخبر الذي  تسبب في حالة صدمة كبيرة لدي جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد، إلي هنا يبدو الخبر حقيقي خاصة أنه اقترن بقناة cnn، لكن الحقيقة أن ذلك الخبر لا يمت للحقيقة بصلة.

الصدى الذي حققه الخبر جعل موقع snopes يوضح حقيقة الأمر وكذب مدعيه، حيث نشر الموقع الفيديو الحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشر ويوضح أن الفيديو مفبرك .

من جانب أخر تستعد النجمة العالمية سيلين ديون لطرح ألبومها الجديد " Courage " يوم 15 نوفمبر الجاري .

#سيلين ديون #طائرة

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