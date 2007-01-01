صورة.. أمل عرفة تنعي نفسها وتثير الجدل!

وكالات / سما /

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام تنعي فيها نفسها ويبدو عليها ملامح الحزن .

حيث علقت على الصورة قائلة : “لست لأحد .. إني لله وإني إليه راجعة .. حقيقة وما بتزعل بالعكس الأمان كلو عندو ” .

وتفاعل متابعي ومحبي أمل عرفة على الصورة وجاءت التعليقات التي تتمنى لها طول العمر ودوام الصحة. فعلقت النجمة السورية ” جومانا مراد ” على ذلك قائلة : ” الله يطول بعمرك يا حبيبتي ويخليك لبناتك ولكل محبينك ” .

يذكر أن أمل عرفة كانت قد أعلنت منذ فترة عن اعتزالها للفن بعد الهجوم الذي تعرضت له بعد عرض مسلسل ”كونتاك” والحلقة 23 تحديداً حيث تم اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني بفبركة مشاهد القصف .