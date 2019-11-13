آثار توت عنخ آمون الأكثر غموضا!

وكالات / سما /

عُرضت مجموعة مختارة من كنوز "توت عنخ آمون" في العاصمة البريطانية، لندن، وتضم مقتنيات غريبة وغامضة وبعضها مذهل للغاية.

ونشر موقع "ذي صن" بعض المقتنيات الأكثر غرابة، التي عُثر عليها بجانب "الفرعون الشاب".

- البوق "الملعون"

عثر عالم الآثار، هوارد كارتر، على بوق حربي فضي داخل قبر توت عنخ آمون، بجانب قالب خشبي ملون.

ووجد كارتر اثنين من الأبواق المذهبة، مزينين بأزهار اللوتس والآلهة المصرية. ويُعتقد أن الأبواق هذه "ملعونة"، لأن الحرب العالمية الثانية اندلعت بعد وقت قصير من تشغيل الأبواق.

- كأس التمنيات

يشار إلى هذا الاكتشاف باسم كأس اللوتس، ولكن كارتر أطلق عليه اسم "كأس التمنيات"، حيث كان واحدا من الأشياء الأولى التي عثر عليها عند فتحه القبر.

ويُعتقد أن الكأس ترمز إلى الحياة الأبدية للملك توت عنخ آمون، ورغبته في العودة إلى الحياة.

- قفازات الملك توت عنخ آمون

من بين المصنوعات اليدوية التي "تحيي" توت عنخ آمون حقا، هذا الزوج من القفازات، والذي يمكن أن يكون قد ارتداه أثناء الطقس الشتوي البارد في مصر.

وقبل 3 آلاف عام، كان من المفترض أن تكون القفازات ملونة بالأحمر والأزرق الساطع، وقد تكون استُخدمت في قيادة عربة عبر الصحراء.

- قناع الدفن

قد يكون أحد أشهر الآثار القيمة الموجودة في قبر الملك توت عنخ آمون.

- التابوت "الملعون"

لا يوجد تابوت الملك الفرعوني المطلي بالذهب في لندن، لأنه يخضع للترميم (الذي يستغرق نحو 8 أشهر) استعدادا لعرضه في مصر.