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آبل تزيل تطبيقا لتجسسه على مستخدمي "إنستغرام"

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تزيل تطبيقا لتجسسه على مستخدمي "إنستغرام"


وكالات / سما /

أزالت شركة آبل من متجر App Store الإلكتروني تطبيق Like Patrol الذي يستغل للتجسس على مستخدمي "إنستغرام".

وأوضحت الشركة أن قرارها بحذف التطبيق من المتجر جاء بعد أيام من إرسال منصة "إنستغرام" رسالة إلى مطوري التطبيق طالبتهم فيها بوقفه كونه ينتهك سياستها في حماية بيانات المستخدمين.

وقال متحدث باسم شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة لـ "إنستغرام": جمع البيانات ينتهك سياساتنا ونتخذ إجراءات ضد الشركات التي نجد أنها تشارك في هذا السلوك، وتراجع الشركة التطبيقات الأخرى من مطور Like Patrol التي قد تنتهك إرشادات التطوير.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض الناس كانوا يستغلون التطبيق المذكور لجمع بيانات تتعلق بنشاط بعض مستخدمي "إنستغرام"، كالبيانات التي تتعلق بالمنشورات التي يتفاعلون معها أو حتى الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

كما قدم هذا التطبيق خدمات مدفوعة تمكن بعض الجهات من متابعة أشخاص معينين على "إنستغرام"، والحصول على إشعارات تتعلق بالصور التي أعجبوا بها أو علقوا عليها على موقع التواصل الاجتماعي المذكور.

#إنستغرام #تجسس #آبل

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