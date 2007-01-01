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لهذه الأسباب لا تقتل العناكب في المنزل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الأسباب لا تقتل العناكب في المنزل


وكالات / سما /

يصاحب وجودها في المنازل موجة من الهلع والصراخ لدى ربات المنازل، فإلى جانب أرجلها الطويلة وطريقة زحفها فإن أكثر ما يخيف الكثيرين هو لدغتها كون معظمها سام، هذا ما تتسبب به العناكب.

رغم الخوف الذي يسيطر على أغلب الناس لدى رؤيتهم للعناكب، إلا أن نصيحة الخبراء هي بعدم قتلها، ما الأسباب التي تدعو لعدم قتلها من وجهة نظر الخبراء.

العناكب تكافح الآفات

تقوم العناكب باصطياد كميات كبيرة من الآفات المنتشرة في الحدائق، ففي إحصائية تستهلك العناكب سنويا ما مقداره 400 إلى 800 مليون طن من الحشرات في جميع أنحاء العالم.

كما أن الحشرات التي تتغذى عليها مضرة للإنسان، فعلى سبيل المثال تتغذى العناكب على حشرة العث التي تستهدف الملابس، كما تتغذى على البعوض مصاص الدماء.

العناكب تحافظ على التوازن البيئي في المنزل

يعتقد الكثيرون بأن العناكب لا تستهدف المنازل النظيفة، إلا أن دراسة أجريت لـ50 منزلا في ولاية كارولينا الشمالية، عثر فيها على عناكب في كل منزل تمت زيارته.

ووجد الباحثون بأن هذه العناكب معظمها من النوع صغير الحجم وغير المؤذي، وأضاف الباحثون بأن العناكب مهمة للمحافظة على النظام البيئي الداخلي، حيث تقوم باصطياد الآفات المزعجة والحشرات التي تنقل الأمراض.

العناكب لا تريد قتل الإنسان

يتم تداول موضوع العناكب منذ الصغر في الأفلام السينمائية وأفلام الأطفال على أنها حشرة مرعبة، لكن في الحقيقة هي تخاف من الإنسان.

وفي حال العثور على عنكبوت في المنزل حاول إخراجه، في حال لم ترد رؤيته في المنزل وعدم قتله.

#العناكب #المنزل #الصحة

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