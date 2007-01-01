فيديو: مشادة كلامية بين الطيبي ونتنياهو في الكنيست بسبب أحداث غزة

القدس المحتلة / سما /

شهدت الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشادة كلامية بين أحمد الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت بسبب الأحداث في غزة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن نتنياهو وصل بشكل مفاجئ إلى الجلسة العامة للكنيست للحديث عن الوضع في غزة. حيث زعم أن عناصر الفصائل الفلسطينية يختبئون خلف المدنيين ويطلقون الصواريخ من بينهم.

ورد أحمد الطيبي على نتنياهو واتهمه بالكذب وأنه يحاول تبرير جرائمه بغزة. متهمًا إياه بأنه يحاول إنقاذ نفسه من خلال هذا العدوان.

وقام أمن الكنيست بطرد الطيبي من قاعة الجلسة بسبب مقاطعته المستمرة لنتنياهو وهو يردد له أنت كاذب، وتحرض ضدنا.

وبعد طرد الطيبي، قال نتنياهو ما يفعله أعضاء الكنيست العرب لا يمكن تصوره، متهمًا إياهم بأنهم لا يحترمون الجيش وقوانين الحرب.