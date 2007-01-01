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تعيين مدير فني ألماني لمنتخب فلسطين

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين مدير فني ألماني لمنتخب فلسطين


رام الله / سما /

وصل المدرب الألماني هاينز إلى مدينة رام الله أمس الأحد للإشراف على المنتخب الوطني لألعاب القوى للمسافات المتوسطة والطويلة خلال المعسكر التدريبي الذي سيقيمه اتحاد اللعبة.

ويبدأ الألماني هاينز مدرب البطلة الأولمبية ميادة الصياد أول تدريباته يوم الاثنين بحضور أغلب عدائي الوطني على ملعب الفرندز.

ومن المتوقع أن يلتحق عدائي غزه برفقة المدربين سامي النتيل ونادر المصري يوم ١٧ نوفمبر الجاري بالمعسكر الذي يستمر حتى ٢١ ديسمبر ويتوج بنصف مارثون الميلاد في اريحا الذي سيقام في ٢٠ من ديسمبر المقبل.

كما وسيعقد الاتحاد ندوة تدريبية بإشراف الألماني هاينز بمشاركة ٢٤ مدربا على هامش دورة المدربين للمستوى الأول المقرر إقامتها في العشرين من الشهر المقبل.

وتهدف الندوة إلى تطوير المدربين من خلال المدرب الألماني الذي يعتبر من أفضل المدربين في ألعاب القوى.

#هاينز #العاب القوى

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