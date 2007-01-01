فيديو.. انتصارات للحوانين وخدمات النصيرات والتفاح في الأولى

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فاز بيت حانون الأهلي على نظيره خدمات خانيونس (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" محمد الحداد (32 و95), في حين أحرز هدف "الذئاب" خالد عياش (9).

ورفع الفائز رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز السادس, بفارق الأهداف خلف القادسية.

الأقصى – خدمات النصيرات (0-1)

وحقق خدمات النصيرات انتصارا غاليا على الأقصى (1-0)

ويدين "الغواصة الصفراء" بفوزه إلى خالد الحاج الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (39), ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني, ويتجمد رصيد الأقصى عند 12 نقطة في المركز العاشر, بفارق الأهداف أمام نماء.

خدمات المغازي – التفاح (1-3)

وتفوق التفاح على خدمات المغازي (3-1).

وسجل ثلاثية التفاح أحمد سعد "هدفين" (31 و89), وفادي عوض الله (91), بينما أحرز هدف خدمات المغازي الوليد حجازي (78) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن, وتوقف رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الرابع.