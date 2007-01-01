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مصنع للصواريخ وقطعة بحرية.. جيش الاحتلال يعلن الاهداف التي قصفها للجهاد الاسلامي

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصنع للصواريخ وقطعة بحرية.. جيش الاحتلال يعلن الاهداف التي قصفها للجهاد الاسلامي


القدس المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال عن المواقع التي استهدفها في قطاع غزة، وقال انه أنهى موجة واسعة من ضربات جوية ضد أهداف تابعة للجهاد الاسلامي.

واضاف جيش الاحتلال في بيان له " تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة خاصة  لإنتاج الصواريخ ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى".

كما زعم جيش الاحتلال استهداف مقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة داخل منزل".

كما اعلن الجيش "ان البحرية الإسرائيلية هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد الإسلامي والتي تم استخدامها للتدريبات استعدادًا لتنفيذ عمليات مستقبلية في المجال البحري بالاضافة إلى مجمع عسكري لتدريبات القوة البحرية للجهاد الذي يستخدم أيضًا كمخزن أسلحة".

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