ملك التعادلات في جميع الدرجات بغزة

غزة / سما /

انتهت منافسات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة, عقب ختام الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

واستحق نادي شباب جباليا لقب "ملك التعادلات" في جميع الدرجات بالدوري, بعدما تعثر في 8 لقاءات من أصل 11 خاضها حتى الآن, في حين فاز مرتين فقط, وخسر مرة, وهو رقم غريب للفريق الذي يسعى للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وتعادل "ثوار الشمال" في مبارياته الثمانية مع كل من الصداقة والشجاعية وغزة الرياضي والشاطئ وبيت حانون الرياضي (1-1) بنفس النتيجة, والهلال وخدمات رفح (0-0) بنفس النتيجة أيضا, وشباب خانيونس (2-2).

وأسهمت سلسلة التعادلات في وجود شباب جباليا في المركز السادس برصيد 14 نقطة, بفارق 11 نقطة خلف المتصدر خدمات رفح.