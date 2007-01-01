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لامبارد يفرض قائمة عقوبات قاسية على لاعبي تشيلسي

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لامبارد يفرض قائمة عقوبات قاسية على لاعبي تشيلسي


وكالات / سما /

أعلن فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن قائمة العقوبات والغرامات المالية التي سيفرضها على أي لاعب يقوم بمخالفة القوانين الداخلية بالنادي اللندني، وذلك من أجل إعادة روح الانضباط والالتزام بين اللاعبين.

وحصد تشيلسي 26 نقطة من إجمالي 12 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، محتلاً بها المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة، إلى جانب ليستر سيتي.

12 قاعدة لا يجب انتهاكها من طرف لاعبي تشيلسي:

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، لائحة العقوبات التي يطبقها لامبارد على لاعبي تشيلسي، بعد أن تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على النحو التالي:

1. التأخر عن موعد المباراة/ أو مغادرة الفريق الأول (2.500 جنيه إسترليني).

2. التأخر عن موعد التدريبات (2500 جنيه إسترليني).

3. التأخر في تدريبات الجيمانزيوم التي تسبق التدريبات (ألف جنيه إسترليني).

4. التأخر عن مواعيد الاستشفاء (2500 جنيه إسترليني).

5. التأخر عن مواعيد اجتماعات الفريق (500 جنيه إسترليني عن كل دقيقة).

6. التأخر عن بدء التدريبات (20 ألف جنيه إسترليني).

7. رنة الهاتف المحمول خلال تناول الوجبات مع الفريق أو الاجتماع (1000 جنيه إسترليني).

8. ارتداء الملابس/ الأدوات غير المناسبة خلال سفر الفريق، أو أيام المباريات (1000 جنيه إسترليني).

9. التخلف عن العودة في حافلة الفريق بعد انتهاء المباريات، دون إخطار قبلها بـ 24 ساعة يقدم إلى المدير الفني أو حتى مساعده (5000 جنيه إسترليني).

10. رفض المشاركة في الواجبات المجتمعية/ المؤسسية ( 5 آلاف جنيه إسترليني).

11. عدم تقديم ما يفيد بالتعرض لإصابة أو مرض قبل الحصول على إجازة، أو حتى قبل ساعة ونصف من موعد بدء التدريبات ( 10 آلاف جنيه إسترليني).

12. التأخر عن مواعيد الفحوصات الطبية (2500 جنيه إسترليني).

#لامبارد #تشيلسي #عقوبات

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