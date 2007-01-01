مصادر إسرائيلية : حركة الجهاد الاسلامي ترفض مقترحات للتهدئة

غزة / سما /

قال المراسل العسكري لراديو "إسرائيل" إن حركة الجهاد الإسلامي رفضت مقترحات الوساطة التي تقدمت بها مصر والأمم المتحدة وأكدت على استعدادها للاستمرار بقصف المستوطنات والمناطق الإسرائيلية.

وأضاف أن حركة حماس تساعد حركة الجهاد الإسلامي في جولة التصعيد الأخيرة لكنها لم تتدخل بشكل فعلي فيها، وهو ما أكد عليه الناطق باسم جيش الاحتلال بقوله إن حماس "خارج اللعبة".

ونقل المراسل العسكري للقناة 11 العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال أن هناك توقعات بقيام حركة الجهاد بعمليات مفاجئة من خلال استخدام صواريخ موجهة وعمليات "تسلل".

واعتبر المراسل العسكري ليئور ليڤي أن ‏جيش الاحتلال يقود عمليات نوعية من الجو ضد نشطاء ومواقع حركة الجهاد الإسلامي، بما في ذلك مهاجمة بيوت قادة الذراع العسكري للحركة.