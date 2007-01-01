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رسمياً .. دافيد فيا يعتزل كرة القدم

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. دافيد فيا يعتزل كرة القدم


وكالات / سما /

أعلن المهاجم الإسباني الدولي السابق ولاعب فيسيل كوبيه الياباني، دافيد فيا، اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي، وذلك خلال مؤتمره صحفي عقدده في الساعات الماضية خلال تواجده في اليابان برفقة مواطنه ولاعب برشلونة السابق أندريس إنييستا.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية ما قاله دافيد فيا في مؤتمره الصحفي، بقوله “أردت ترك كرة القدم قبل أن تتركني هي”.

وكان فيا قد بدأ اللعب مع فيسيل كوبيه قبل بداية الموسم الحالي، قبل اعتزاله الكرة بشكلٍ رسمي في نهايته، مع بقاء ثلاث باريات متبقية فقط.

وبدأ اللاعب الملقب بـ”الميرافيا” مسيرته الكروية قبل 19 عاماً ولعب لأندية سبورتينج خيخون وريال سرقسطة وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ونيويورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأمريكي، قبل اللعب لفيسيل كوبيه برفقة مواطنيه المعتزل فرناندو توريس وأندريس إنييستا.

ويعتبر فيا الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، بجانب تسجيله 376 هدفاً في 752 مباراة خلال مسيرته الكروية.

وكان الجواخي قد حصل على جائزة الحذاء الذهبي في بطولتي كأس أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وقاد بلاده للتتويج باللقبين.

وتوج اللاعب بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

#دافيد فيا #اسبانيا #برشلونة

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