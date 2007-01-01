برشلونة يُقرر التخلي عن 3 لاعبين في الشتاء

وكالات / سما /

تُراود نادي برشلونة، مساعٍ حثيثة للتخلص من بعض اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك حتى يتمكن الجهاز الفني من تقليص قائمة الفريق، كما أن هذا الأمر سيسمح للأسماء التي خرجت من حسابات إرنستو فالفيردي، بالحصول على دقائق أكثر في أندية أخرى.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة قرر الاستغناء عن خدمات 3 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ويتعلق الأمر بالكرواتي إيفان راكيتيتش، والإسباني كارليس ألينيا، والسنغالي موسى واجيه.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة اشترط الحصول على 30 مليون يورو لرحيل راكيتيتش، الذي يلقى اهتماماً من عدة أندية إيطالية، كما تضع عقلية اللاعب الكرواتي، باريس سان جيرمان في الصورة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ألينيا (21 عاماً) سيخرج معاراً في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل الحصول على فرصة أكبر في المشاركة، وهو ما ينطبق أيضاً على السنغالي موسى واجيه، الذي لم يشارك مع الفريق الأول في أي دقيقة هذا الموسم.

ويُدرك برشلونة أن ألينيا وواجيه في حاجة للعب أكثر من أجل تطوير مستواهما واكتساب مزيد من الخبرات، لذلك اتخذ النادي الكتالوني قراراً بخروجهما على سبيل الإعارة، لكنه قرر عدم وضع أي بنود للشراء في عقدهما.

ويعلم ألينيا أنه سوف يُغادر برشلونة على سبيل الإعارة في يناير، لذلك بدأ بالفعل دراسة العروض المقدمة له من أندية الليجا، مثل ريال بيتيس وسيلتا فيجو، وعلاوة على هذا، فاللاعب الشاب يحظى أيضاً باهتمام توتنهام هوتسبير.