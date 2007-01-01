تطور رهيب يطرأ على هجوم ريال مدريد مع زيدان

وكالات / سما /

ظهر تطور رهيب على هجوم فريق ريال مدريد الإسباني خلال المباريات الأخيرة، وبدأت أفكار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالظهور، مع ارتفاع عدد الأهداف التي يسجلها الخط الأمامي.

ولعب ريال مدريد المباريات الأربع الماضية أمام إيبار وغلطة سراي وريال بيتيس وليجانيس، حيث فاز على الأول برباعية نظيفة، والثاني بستة أهداف مقابل لا شيء، والمباراة الثالثة انتهت بالتعادل السلبي، وقبلهم الانتصار بخماسية بيضاء على الرابع، أي سجل الفريق 15 هدفاً في أربع مباريات، دون تلقي أي هدف.

ومع تسجيله 15 هدفاً في مباراة ضمن إطار دوري أبطال أوروبا وثلاث مباريات في الدوري الإسباني يظهر التطور على كمية الأهداف التي يسجلها ريال مدريد، بالنظر إلى تسجيل لاعبيه 19 هدفاً فقط في أول 12 مباراة من الموسم.

وتعتبر سلسلة تسجيل 15 هدفاً في أربع مباريات الأفضل خلال الموسم الحالي، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها ريال مدريد مع مدربه سانتياجو سولاري الذي كان مدرباً للفريق قبل زيدان، حيث أحرز وقتها أربعة أهداف ضد ميليا وإثنين في بلد الوليد وخمسة ضد فيكتوريا بلزن وأربعة في شباك سيلتا فيجو بعد 481 دقيقة دون تسجيل.