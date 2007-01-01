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العفو الدولية: سجل إسرائيل حافل بجرائم الحرب ونتخوف من المزيد في غزة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: سجل إسرائيل حافل بجرائم الحرب ونتخوف من المزيد في غزة


لندن / سما /

قالت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إن سجل إسرائيل حافل بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الحرب.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك الانتهاكات تأتي في ظل إفلات إسرائيل من العقاب وتجاهل مروع لأرواح الفلسطينيين.

وأشارت إلى ان التقارير الواردة من قطاع غزة، تبعث على القلق العميق، وتثير المخاوف من أننا قد نشهد زيادة في إراقة الدماء.

وأدانت المنظمة الهجوم الإسرائيلي على مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مؤكدة ان استهداف المباني المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

يذكر أن العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ يوم أمس، أسفر عن استشهاد 18 مواطنا وإصابة 55 آخرين.

 
#منظمة العفو الدولية

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