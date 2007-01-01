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رام الله: المئات يشاركون في وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة دعماً للأونروا

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شارك مئات المواطنين في وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مفوضية الأمم المتحدة بمدينة رام الله، رفضاً لمحاولات الإدارة الأميركية والحكومة الاسرائيلية تمرير مخططها لإنهاء عمل الأونروا، وإلغاء تفويضها والمحاولات الرامية لإنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأعلام الأمم المتحدة، وطالبوا بالتحرك الدولي العاجل لصد المحاولات الأميركية والاسرائيلية، إلى جانب مشاركة أطفال مدارس من مختلف المخيمات بالضفة الغربية.

وقال رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان: إنه سيتم تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالعمل على تجديد ولاية عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يصوتوا لصالح تجديد ولاية الأونروا المقرر في بداية الشهر القادم  داخل مقر الأمم المتحدة".

ولفت عليان إلى أن المخيمات الفلسطينية تعاني الفقر والظروف الصعبة، ما يتطلب الإبقاء على الأونروا لما لها من دور في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مناحي الحياة، لذلك يجب تجديد ولايتها وتقديم الموازنات اللازمة.

#الأمم المتحدة #الأونروا

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