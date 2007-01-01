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وزارة الاقتصاد تشطب 36 شركة مساهمة وعادية من سجلاتها

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تشطب 36 شركة مساهمة وعادية من سجلاتها


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن شطب 36 شركة مساهمة وعادية من سجل الشركات في الوزارة استنادا لأحكام قانون الشركات، بناء على توجيهات وزير الاقتصاد الوطني الرامية الى تنظيم قطاع الشركات في فلسطين.

وبين مراقب الشركات طارق المصري، أن الشركات التي تم شطبها هي شركات غير عاملة منذ عدة سنوات ولا يوجد لها عناوين أو مقرات، وبموجب قرار الشطب "يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب بعد نشر الإعلان في الجريدة الرسمية".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني شطبت خلال الفترة الماضية 3500 شركة مساهمة وعادية لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

#وزارة الاقتصاد

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