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الرئاسة تحذر من التصعيد الاسرائيلي في غزة والرئيس يبذل جهوداً مكثفة لوقفه

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تحذر من التصعيد الاسرائيلي في غزة والرئيس يبذل جهوداً مكثفة لوقفه


رام الله / سما /

 أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والذي اسفر عن استشهاد 19 مواطنا وإصابة العشرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وقال أبو ردينة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس، يبذل جهوداً مكثفة لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته.

وطالب، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحذر أبو ردينة، من مغبة هذا التصعيد، مؤكدا ان المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الأضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني.

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