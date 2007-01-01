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حماس: المقاومة قادرة على إرباك حسابات الاحتلال

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة قادرة على إرباك حسابات الاحتلال


غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن المقاومة قادرة على صد الهجمة الاحتلالية على غزة، وإرباك حسابات الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، ترسم المقاومة في هذه المعركة لوحة وحدة ميدانية وسياسية وإعلامية فريدة، تعكس طبيعة العمل المشترك الذي يواصل تطوره وتجذره.

وتابع "الشهداء الذين يرتقون دفاعاً عن شعبهم مقابل هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، هم أساس النصر ووقوده".

وواصل "البسالة والتضحية التي تبديها المقاومة في الميدان، هي تعبير عن إرادة مجموع الشعب الذي يرفض الضيم، ويصر على رد العدوان ومعاقبة المعتدي".

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