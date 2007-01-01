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ترمب ساخراً: سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل على وجه السرعة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب ساخراً: سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل على وجه السرعة


القدس المحتلة / سما /

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من إمكانية عزله عن الحكم في الولايات المتحدة، معربا عن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وحسب مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، شدد ترمب في كلمة ألقاها مساء أمس، أمام حشد ذي أغلبية يهودية أثناء فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية، على أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، مشيرا إلى أن نسبة تأييده في الدولة العبرية تبلغ نحو 98%

وتابع: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".

وتطرق ترمب، لأول مرة منذ شهرين، إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في الدولة العبرية.

وقال: "لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، ونعرف على الأقل من هو الزعيم، وهم مستمرون في خوض الانتخابات دون أن ينتخبوا أحدا".

وأعرب الرئيس الأميركي عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حو

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