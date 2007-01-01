نتنياهو: الجهاد الإسلامي بدأ باستيعاب رسالتنا وسنواصل ضرباتنا ضدهم بلا رحمة

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المؤقت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل ضرب حركة الجهاد الإسلامي بلا رحمة طالما لم تتوقف إطلاق عمليات إطلاق الصواريخ.

وأضاف في تصريحات له بمستهل الجلسة الخاصة بحكومته لبحث الوضع الأمني بغزة، إن إسرائيل غير معنية بالتصعيد لكنها سترد على أي هجمات مضيفًا "الأفضل للجهاد أن يستوعب الرسالة قبل فوات الآوان، وهم بدأوا في فهم رسالتنا، نحن مصممون على القتال والدفاع عن أنفسنا وتوجيه ضربات بلا رحمة لهم".

وتابع "إذا اعتقدوا أن إطلاق الصواريخ سيضر بعزمنا فهم مخطئون" مرجحًا أن تستغرق الجولة الحالية وقتًا حتى تنتهي.