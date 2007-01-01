الشعبية: المقاومة موحدة في خوض المعركة مع الاحتلال

غزة / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني والمقاومة بكافة تشكيلاتها وأذرعها العسكرية يخوضون جميعاً ومعاً معركة متواصلة ضد العدوان الإسرائيلي.

وحذرت الجبهة في بيان لها، من أساليب الاحتلال التي يروج لها بأن المعركة ضد فصيل بعينه. موجهةً التحية للمقاومين الذين يتصدون للعدوان.

وأكدت على أن "الدماء الزكية التي تراق على أرض القطاع لا يمكن أن تذهب سدى، فالمقاومة مصممة على خوض هذه المعركة حتى دحر العدوان.".

وقالت "إن محاولة المجرم نتنياهو استثمار هذا العدوان كطوق نجاة لأزمته السياسية الراهنة، ستسقطها غزة بصمودها وضربات مقاومتها المتواصلة في العمق الصهيوني والتي لن يستطيع هو وجنوده الجبناء أن يوقفوها".

ودعت الجبهة لضرورة اعتبار يوم الجمعة القادم، يوماً وطنياً وقومياً لدعم صمود الشعب والمقاومة في غزة، وتأكيداً على خيار المقاومة وتكاملها وتزامنها في جميع الساحات، ويوماً للاشتباك المفتوح والشامل مع الاحتلال في عموم الأراضي المحتلة، ويوماً للتظاهرات والاعتصامات في كل العواصم العربية والعالم تنديداً بالعدوان، وإسناداً لصمود غزة.