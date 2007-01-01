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وزراء إسرائيليون يتوقعون استمرار التصعيد في غزة وإمكانية توسعه

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء إسرائيليون يتوقعون استمرار التصعيد في غزة وإمكانية توسعه


القدس المحتلة / سما /

توقع عدد من الوزراء الإسرائيليين، بينهم وزراء في الكابنيت، اليوم الأربعاء، استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة لعدة أيام، وإمكانية توسعه في حال تواصل إطلاق الصواريخ.

وقال زئيف إلكين وزير البيئة وعضو الكابنيت في حديث لقناة 12 العبرية، إن إسرائيل حققت هدفها من الجولة الحالية، وأنها نجحت في اغتيال بهاء أبو العطا الذي كان مسؤولًا عن إطلاق الصواريخ تجاه دولة الاحتلال لفترة طويلة وحاول تخريب التهدئة في غزة.

وأضاف "الردع الإسرائيلي تم استعادته بعد القضاء على أبو العطا".

فيما قال وزير الداخلية أرييه درعي وعضو الكابنيت، إن التصعيد سيستمر لبضعة أيام أخرى، مشيرًا إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ستحاول إظهار قوتها على الرغم من أنها تلقت ضربة كبيرة.

وأضاف "إن القضاء على أبو العطا رئيس أركان الجهاد، هدفه منع مزيد من الهجمات، وقطاع غزة سيكون مختلفًا بدونه".

من جانبه قال يوفال شتاينتس وزير الطاقة وعضو الكابنيت، إنه في حال استمرت حماس بالوقوف متفرجة ولم تمنع إطلاق الصواريخ، فإنه سيتم توسيع نطاق الهجمات.

ورجح أن يستمر إطلاق الصواريخ لعدة أيام، وهو ما سيفرض على الاحتلال توسيع هجماته.

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