واشنطن عن التصعيد: لإسرائيل يوجد الحق بالدفاع عن نفسها

القدس المحتلة / سما /

في اول رد امريكي على الاحداث في قطاع غزة، عبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن دعم للموقف الإسرائيلي.

بينس قال في حسابه في تويتر :"الولايات المتحدة تدين رشقات الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين. من الواضح ان حماس والجهاد الإسلامي يضعون العنف قبل تحسين حياتهم لسكان غزة". وختم بينس "أمريكا تؤكد بقوة حق إسرائيل للدفاع عن نفسها".

وعلى سياق متصل، سخر ترامب ليلة أمس من النظام السياسي في إسرائيل الذي يعاني من أزمة منذ عام. وقال في حدث شارك به :"أي نوع من النظام يوجد لهم؟ كل الوقت يتكرر وهم يستمرون بالتخاصم. يوجد لدينا خصامات مختلفة. لكننا على الأقل نعرف من هو الرئيس". وأضاف ترامب بلهجة فكاهية :"يوجد لدي في إسرائيل 98% تأييد، ان جرى أمر هنا، سأتنافس على رئاسة الحكومة هناك".