  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن عن التصعيد: لإسرائيل يوجد الحق بالدفاع عن نفسها

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن عن التصعيد: لإسرائيل يوجد الحق بالدفاع عن نفسها


القدس المحتلة / سما /

في اول رد امريكي على الاحداث في قطاع غزة، عبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن دعم للموقف الإسرائيلي.

بينس قال في حسابه في تويتر :"الولايات المتحدة تدين رشقات الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين. من الواضح ان حماس والجهاد الإسلامي يضعون العنف قبل تحسين حياتهم لسكان غزة". وختم بينس "أمريكا تؤكد بقوة حق إسرائيل للدفاع عن نفسها".

وعلى سياق متصل، سخر ترامب ليلة أمس من النظام السياسي في إسرائيل الذي يعاني من أزمة منذ عام. وقال في حدث شارك به :"أي نوع من النظام يوجد لهم؟ كل الوقت يتكرر وهم يستمرون بالتخاصم. يوجد لدينا خصامات مختلفة. لكننا على الأقل نعرف من هو الرئيس". وأضاف ترامب بلهجة فكاهية :"يوجد لدي في إسرائيل 98% تأييد، ان جرى أمر هنا، سأتنافس على رئاسة الحكومة هناك".

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك: هكذا وصلنا الى "أبو العطا" وحتى معرفة الغرفة التي كان ينام بها

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!

قناة عبرية : حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

شاهد.. سرايا القدس تتوعد إسرائيل "أول الغيث قطرة"

قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية

ابو حمزة: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل نتنياهو والقرار الان بيد سرايا القدس

ماذا قال ليبرمان عن اغتيال أبو العطا والتصعيد في غزة؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الجهاد الإسلامي بدأ باستيعاب رسالتنا وسنواصل ضرباتنا ضدهم بلا رحمة

6 شهداء في تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة و المقاومة تطلق رشقات صاروخية

بهاء أبوالعطا

تلفزيون اسرائيلي يزعم : طائرة صغيرة تحمل قنبلة دخلت لغرفة أبوالعطا قبل تصفيته

المقاومة تطلق صاروخ "كورنيت" تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

إسرائيل تزعم: حماس بعثت رسالة عبر الوسيط المصري بأنها لا تريد التصعيد في غزة