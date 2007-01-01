سلطات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

بيت لحم/ سما /

أصدرت سلطات الاحتلال، أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم، لأغراض عسكرية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن الاخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع "مستوطنات غوش عصيون" الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين جنوبا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون ان تحدد المساحات.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على سرقة الأرض وتسهيل الاستيطان عليها، موضحا أنه من بين الاخطارات يوجد مناطق مرفوع فيها قضايا تثبيت حدود كوشان طابو.

وبين بريجية أن الاخطارات شملت مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وبلدات الخضر، وبيت فجار، وبتير، وقرى الجبعة، والولجة، والقبو وارطاس، وواد رحال، وواد النيص.

وتطرق الى سماء المواقع التي شملتها القرارات العسكرية وهي:

-مدينة بيت لحم: البصة، الخس، خلة قبر حلوة، مراح الدير، عريشة النواطير، رجم الحمص، عردالقصبة، ظهر الدير، نجيم، أم العصافير، النحيل، مرج ابو دهروجة، شعب سلطان، وواد رحال .

-بيت ساحور: السلق، النعمان، جبل الذيخ، ظهر دير غنيم، ام العصافير، الحجلة، عود الشامي، وواد المسلم .

-بيت جالا: خربة خميس، الجدولي، عين حنيش، اللاس، الروهيست، البسط، صابايا، ظهر بكيش، عقدة العين، حبلة غزل، بطن الغربي، خلة الشوك .

-الخضر: واد النيص ، طريق بين القطع، عود ام ركبة، بطن المعصي، المشرع، عقبة عبد، الشفا، واد الهندي، مرصيع، واد النيص، واد رحال، البطمه، البقيعة، الصوانة، منزلة ابوعقلة، ظهر بكو، والسهل .

-الولجة: خلة الحسين، الخور، خلة سمق، خلة النفلة، السرج، وطريقة حزوق .

- الجبعة: أبو توين ، الحبيلة، مرج الفول، الخور، واد الخنزير .

- بتير: المستر، جرسة، بيتين ابو حوروس، خلة ابو حارث، والخمر .

-حوسان: عين الهوية، واد ابو الحمرة، الحسينت والامرة .

-واد فوكين: البس، ظهر التين، الخور، خربة سنسين، وصنصون.

-القبو: قرنة ابوعلي، خلة ابو عزراوي، شعب ارميس، والعقيب .

-بيت فجار: عود البطيخ، وجبر علا .

-ارطاس: ظهر بكيش.