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جيش الاحتلال : حماس لم تنضم للمعركة وكثفنا هجماتنا ضد الجهاد

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال : حماس لم تنضم للمعركة وكثفنا هجماتنا ضد الجهاد


القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاعتقاد السائد لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أن حركة الجهاد الإسلامي ستواصل إطلاق الصواريخ بشكل أكثر تنظيما ودقة لعدة أيام قادمة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حركة الجهاد الإسلامي تجري بدقة حسابات تتعلق بكم ونوعية الصواريخ التي تطلقها.

واضاف أن جيش الاحتلال قد كثف من نشر أنظمة الدفاع الجوي، وعلى وجه التحديد القبة الحديدية في تل أبيب ومحيطها.

وأشار، إلى أن حركة حماس لم تنضم إلى المعركة بعد، وهو ما يجعل جيش الاحتلال يكثف من هجماته ضد حركة الجهاد الإسلامي وأهدافها في قطاع غزة.

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