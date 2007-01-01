إسرائيل تزعم: حماس بعثت رسالة عبر الوسيط المصري بأنها لا تريد التصعيد في غزة

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 العبرية، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مثير بن شبات، أكد أن حركة "حماس" بعثت امس رسالة عبر الوسيط المصري بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة.

وأضافت القناة، "أن بن شبات أبلغ الوزراء امس في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) أن حماس بعثت رسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة".

وأردفت أن، "بن شبات قال للوزراء إنه بعد جنازة أبو العطا بدأ الجانب المصري محادثات مع حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتهدئة الوضع"، متابعا "رسالة حماس جاءت ردا على نفس الرسالة التي بعثتها إسرائيل عبر مصر في الصباح الباكر مباشرة بعد التصفية".