المقاومة تطلق صاروخ "كورنيت" تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

غزة / سما /

اطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخا من طراز كورنيت صوب الية عسكرية اسرائيلية صباح اليوم الاربعاء شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان دوي انفجار كبير نجم عن اطلاق الصاروخ نحو الالية العسكرية الاسرائيلية فيما اطلقت الدبابات قنابل دخانية للتغطية على الالية المصابة.

وكان جيش الاحتلال تحدث عن حدث امني على الحدود الشرقية لقطاع غزة دون اعطاء تفاصيل.

وقالت قناة فلسطين اليوم، إن المقاومة أطلقت صاروخا موجها تجاه احدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، دون معلومات عن وجود خسائر لدى الاحتلال.

يتبع ..