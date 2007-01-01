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على ضوء التصعيد مع غزة: حزب أزرق أبيض يوافق على حكومة تناوب مع نتنياهو

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على ضوء التصعيد مع غزة: حزب أزرق أبيض يوافق على حكومة تناوب مع نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن اغتيال بهاء ابو العطا وما أعقبه من رد صاروخي أثر بشكل مباشر على المنظومة السياسية في إسرائيل.
 
وقالت الصحيفة صباح اليوم الأربعاء، إن رؤساء حزب كحول لفان بني غانتس وموشيه يعلون وغابي أشكنازي قرروا التراجع عن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم العرب، والذهاب نحو حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو.
 
وأشارت التقديرات إلى أن رؤساء الحزب الثلاثة قبلوا مقترح الرئيس بأن يتناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة على أن يترأس نتنياهو الحكومة في الفترة الأولى من التناوب.
 
وأوضحت الصحيفة أنهم أصبحوا لا يمانعون دخول الحريديم في الحكومة.

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