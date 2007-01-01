يادلين: على الجيش الإسرائيلي الاستفادة من جولة التصعيد الحالية

القدس المحتلة / سما /

قال مدير معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب عاموس يادلين - رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق بالجيش الإسرائيلي- إنه يجب على الجيش الإسرائيلي الاستفادة من هذه الجولة لتقليل قدر الإمكان من قدرات حركة الجهاد الإسلامي وتراكمها.



وأضاف يادلين في تحليل لجولة التصعيد على "تويتر"، لقد كانت هذه خطوة غير سياسية ونجاح استخباراتي ومبادرة تشغيلية ضرورية للدفاع ضد قنبلة موقوتة.



وأشار إلى أنه حتى إذا لم تشارك إيران في قرارات حركة الجهاد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل فإن الموارد التي استثمرتها في الحركة تسمح لها بمرور الوقت بتهديد الإسرائيليين على بعد 80 كم من غزة.



ولفت يادلين إلى أن إسرائيل نجحت في الجولة على المستوى الشتغيلي، حيث جمعت بين الجهود الدفاعية واستهداف فرق إطلاق الصواريخ، وضرب البنية التحية للجهاد ومخزونها من الأسلحة.



وادعى أن تركيز إسرائيل على "الجهاد الإسلامي في فلسطين" ينحرف فقط عن النهج المعتاد المتمثل في تحميل حماس المسؤولية عن أي شيء يحدث من غزة، وهكذا تُترك لحماس مساحة كبيرة للمناورة، وفق زعمه.