جيش الاحتلال : 250 صاروخًا تم إطلاقهم منذ أمس تجاه "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قال ناطق عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 250 صاروخًا تم إطلاقهم منذ صباح أمس على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن 220 صاروخاً اجتازت الحدود منذ أمس باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، وأن 90% من الصواريخ التي أطلقت باتجاه المناطق المأهولة تم إسقاطها من قبل القبة الحديدية، و60% من مجمل الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة والعشرات من الصواريخ الأخرى سقطت داخل غزة.

وتوقع الناطق - كما نقل عنه مراسل يديعوت أحرونوت - أن تستمر حركة الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ.

وأشار إلى أن القبة الحديدية منتشرة في كافة المناطق وفي الوسط بأكمله.

وفي ذات السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في منطقة تل أبيب ومحيطها، وسمح بالعودة للروتين الطبيعي، على الرغم من تقديرات الجيش بأن الصواريخ ستطلق مجددًا على المدينة.

وبلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في غلاف غزة أمس فقط 92 مليون شيكل، جراء تضرر مصانع وشركات وكذلك بسبب إغلاقها بفعل إطلاق الصواريخ.

كما أن 41 مستوطناً تلقوا العلاج منذ أمس في مستشفى برزيلاي لوحده، منهم 23 بحالة متوسطة والآخرين بحالات هلع وخوف.