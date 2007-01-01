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شهيد في تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة و المقاومة تطلق رشقات صاروخية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة و المقاومة تطلق رشقات صاروخية


غزة / سما /

 استشهد المواطن خالد فراج (38 عاما)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف أرض زراعية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن جثمان الشهيد، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وسمع دوي  عدة انفجارات  في القطاع، بعضها بسبب غارات جوية طالت أراضٍ زراعية، وأخرى بسبب إطلاق المقاومة لرشقات من الصواريخ ومحاولة القبة الحديدية التصدي إليها.

في سياق متصل أطلقت المقاومة الفلسطينية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، رشقات صاروخية جديدة باتجاه مستوطنات ومدن الاحتلال.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في مناطق قريبة من القدس، منها اللطرون وبيت شيمش. فيما بث مستوطنون صور لآثار انفجارات.

وتحدث بعض الصحافيين الإسرائيليين عن أن القبة الحديدية حاولت التصدي لتلك الصواريخ في سماء القدس.

وسمع في غزة عدة انفجارات لدى إطلاق المقاومة الصواريخ الثقيلة باتجاه مدينة القدس.

ودوت صفارات الإنذار أيضًا في عدة مناطق من غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ تجاهها.

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