البرلمان العربي يُدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة /سما/

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات.

ودعا السلمي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

كما حمل رئيس البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات لأهداف مدنية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.